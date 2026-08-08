Ринок почав страждати від нових проблем, що призвело до дефіциту продуктів в Запоріжжі.

Дефіцит продуктів в Запоріжжі та інших регіонах України може спостергатися н низку популярних товарів, пише Politeka.net.

Літо 2026 року стало одним із найскладніших для європейського аграрного сектору за останні роки. Тривалі хвилі аномальної спеки, майже повна відсутність опадів і виснаження запасів вологи в ґрунті серйозно позначилися на вирощуванні овочів. Через екстремальні погодні умови фермери в різних країнах повідомляють про значне скорочення врожаю, що вже викликає побоювання щодо можливого дефіциту продукції та подальшого зростання цін.

Особливо складною є ситуація у Франції. За оцінками місцевих виробників, високі температури та тривала посуха завдали суттєвих збитків посівам овочевих культур у відкритому ґрунті. Найбільше постраждали цибуля, часник, морква та салат. Через несприятливі погодні умови врожайність окремих культур може скоротитися майже наполовину, що створює ризик дефіциту цих овочів у торговельних мережах країни.

Додатковою проблемою стала нестача водних ресурсів. Через низький рівень опадів аграрії змушені обмежувати полив, а в окремих регіонах навіть відкладають висадку нових культур. Метеорологи при цьому не прогнозують суттєвої зміни погодної ситуації найближчим часом, що лише посилює занепокоєння виробників.

Подібні виклики виникли й в Україні. Вітчизняні фермери також працюють в умовах аномально спекотного літа, яке супроводжується тривалими періодами посухи. Найбільше від дефіциту вологи постраждали південні та східні області, де через відсутність достатньої кількості опадів овочеві культури розвивалися повільніше, а частина рослин не змогла сформувати повноцінний урожай.

Особливо складною залишається ситуація з томатами, перцем, огірками, капустою, цибулею та іншими овочами відкритого ґрунту. Через високі температури рослини зазнавали теплового стресу, а ґрунт швидко втрачав вологу навіть після поливу. У низці господарств урожайність виявилася нижчою від очікуваної, а окремі фермери повідомляють про суттєве скорочення збору продукції порівняно із запланованими показниками. Тому саме на овочеву продукцію може виникнути дефіцит в Запоріжжі та інших регіонах.

Не меншою проблемою стало різке зростання витрат на виробництво, через що ростуть ціни на товари.

Джерело: Аgronews.

Останні новини:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Запоріжжі: хто може взяти участь в цій програмі.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів в Запоріжжі: хто отримає ще одну виплату.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів в Запоріжжі: хто може заробляти від 27 тисяч гривень.