Графіки відключення світла у Київській області на тиждень з 10 по 16 серпня триватимуть через планові роботи в електромережах, пише Politeka.net.
У Київській області на тижні з 10 по 16 серпня передбачені тимчасові обмеження електропостачання. До графіків відключення світла потрапили окремі населені пункти Київщини, де електроенергію відключатимуть у визначені години.
З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, "ДТЕК Київські регіональні електромережі" буде проводити профілактичні роботи.
У зв'язку з виконанням даних робіт 10.08.2026 року з 09:00 до 19:00 буде відключення електроенергії в селі Мотижин по вул. В.Довгича, Сім'ї Сухенків, Літописна, І.Сікорського, Старий Шлях, Шевченка.
Також у понеділок, 10 серпня, електропостачання у Шпитьках планують обмежити з 08:00 до 20:00. Без світла тимчасово можуть залишитися споживачі за такими адресами:
- 1-ий км дороги Личанка-Горбовичі — 1А, 1Б, 1В, 1Г
- Аеродромна — 1
- Господарська — 4, 10
- Затишна — :0223
- Калинова — 30, 73, 80, 92, 94, 95, 97, 101, 105, 114, 120, 132
- Личанська — 13, 13А, 13-А
- Нова — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 39
- Паркова — 21, 24
- Перемоги — 1, 3, 8, 12, 20, 25, 41
- Покровська — 2, 2А, 3, 52
- Польва — 12
- Смолянська — 4, 13Б, 22, 30, 39, 41, 42, 45, 47, 48, 59, 60
- Центральна — 1, 5А, 8, 16, 20, 24, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35/2, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45/2, 46/1, 46/2, 48, 49, 51/5, 52, 52/1, 54, 56-Б, 59/А, 59П, 65, 70, 73, 76, 77, 78, 79, 81, 81КВ.8, 88, 0054, :5283
- Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5
- Щедра — 25А
11.08.2026 року з 09:00 до 19:30 години не буде електрики в селі Мотижин по вулицям В.Довгича, Сім'ї Сухенків, Літописна, Надія, І.Сікорського, Слобода, Топольова, Шевченка, Старий Шлях.
Також, у вівторок, 11 серпня, графік передбачає знеструмлення одразу в кількох населених пунктах. У Гатному електроенергію відключатимуть з 06:00 до 18:00. Обмеження стосуватимуться адрес:
- Берегова — 1
- Грушевського — 12, 14, 16, 18, 20, 22
Також електрику будуть вимикати з 08:00–20:00 години у населеному пункті Віта Поштова, проте обмеження охоплять лише таку адресу:
- Озерна — 37.
Джерело: Дмитрівська сільська рада
Джерело: Гатненська територіальна громада
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