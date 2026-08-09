Українцям показали планові графіки відключення світла у Київській області на тиждень з 10 по 16 серпня.

Графіки відключення світла у Київській області на тиждень з 10 по 16 серпня триватимуть через планові роботи в електромережах, пише Politeka.net.

У Київській області на тижні з 10 по 16 серпня передбачені тимчасові обмеження електропостачання. До графіків відключення світла потрапили окремі населені пункти Київщини, де електроенергію відключатимуть у визначені години.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, "ДТЕК Київські регіональні електромережі" буде проводити профілактичні роботи.

У зв'язку з виконанням даних робіт 10.08.2026 року з 09:00 до 19:00 буде відключення електроенергії в селі Мотижин по вул. В.Довгича, Сім'ї Сухенків, Літописна, І.Сікорського, Старий Шлях, Шевченка.

Також у понеділок, 10 серпня, електропостачання у Шпитьках планують обмежити з 08:00 до 20:00. Без світла тимчасово можуть залишитися споживачі за такими адресами:

1-ий км дороги Личанка-Горбовичі — 1А, 1Б, 1В, 1Г

Аеродромна — 1

Господарська — 4, 10

Затишна — :0223

Калинова — 30, 73, 80, 92, 94, 95, 97, 101, 105, 114, 120, 132

Личанська — 13, 13А, 13-А

Нова — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 39

Паркова — 21, 24

Перемоги — 1, 3, 8, 12, 20, 25, 41

Покровська — 2, 2А, 3, 52

Польва — 12

Смолянська — 4, 13Б, 22, 30, 39, 41, 42, 45, 47, 48, 59, 60

Центральна — 1, 5А, 8, 16, 20, 24, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35/2, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45/2, 46/1, 46/2, 48, 49, 51/5, 52, 52/1, 54, 56-Б, 59/А, 59П, 65, 70, 73, 76, 77, 78, 79, 81, 81КВ.8, 88, 0054, :5283

Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5

Щедра — 25А

11.08.2026 року з 09:00 до 19:30 години не буде електрики в селі Мотижин по вулицям В.Довгича, Сім'ї Сухенків, Літописна, Надія, І.Сікорського, Слобода, Топольова, Шевченка, Старий Шлях.

Також, у вівторок, 11 серпня, графік передбачає знеструмлення одразу в кількох населених пунктах. У Гатному електроенергію відключатимуть з 06:00 до 18:00. Обмеження стосуватимуться адрес:

Берегова — 1

Грушевського — 12, 14, 16, 18, 20, 22

Також електрику будуть вимикати з 08:00–20:00 години у населеному пункті Віта Поштова, проте обмеження охоплять лише таку адресу:

Озерна — 37.

Джерело: Дмитрівська сільська рада

Джерело: Гатненська територіальна громада

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