Мешканцям регіону рекомендують заздалегідь врахувати графіки відключення світла у Дніпропетровській області на тиждень з 10 по 16 серпня.

Опубліковано нові графіки відключення світла у Дніпропетровській області на тиждень з 10 по 16 серпня, пише Politeka.net.



У Дніпропетровській області на тиждень з 10 по 16 серпня заплановані тривалі обмеження електропостачання. Графіки відключення світла торкнуться окремих будинків у кількох населених пунктах. Час знеструмлень відрізнятиметься залежно від адреси.

У понеділок, 10 серпня, тривалі обмеження електропостачання передбачені одразу в кількох населених пунктах Дніпропетровської області. Знеструмлення триватимуть 11 годин — з 08:00 до 19:00. У селі Тарасове електроенергію тимчасово відключать за такими адресами:

Берегова: 1, 5, 7, 9, 11, 26.

Зелена: 1, 3, 4, 8.

Шевченка: 1, 3, 4, 8, 10, 13, 18, 20, 22, 24.

Такий самий часовий проміжок — з 08:00 до 19:00 — передбачений у селі Василівка. Без електроенергії залишаться окремі будинки за адресами:

Березнева: 4, 5, 6, 8, 9, 10.

Нагірна: 1, 2, 3, 4, 6.

пров. Лісовий: 8.

З 08:00 до 19:00 години у селі Надіївка 10 серпня електропостачання припинять за такими адресами:

Лісна: 1А, 30.

Паркова: 29.

Окремо варто звернути увагу на графік для селища Приорільське, де передбачене одне з найдовших знеструмлень у зазначений період. Електропостачання обмежать з 20:00 10 серпня до 08:00 11 серпня. Таким чином, мешканці окремих будинків проведуть без світла всю ніч — загалом 12 годин. До переліку адрес увійшли:

Нова: 1, 1/А, 2, 3, 4, 5, 6, 7/1, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36.

Калинова: 1, 2, 3, 4, 5.

Квітнева: 1, 2, 3, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14/1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22/К2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32/3, 33, 34, 35, 36, 36/1, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50/1, 50/А, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 63, 63/А, 64, 67, 68, 71.

Українська: 14/А, 15/А, 16/4, 17/А, 18/А, 19/А, 20/А, 21/А, 22, 22/А, 23, 23/А, 24/А, 25, 25/А, 26, 26/А, 27, 27/А, 28, 28/А, 29, 29/А, 31.

У середу, 12 серпня, планові обмеження електропостачання передбачені у Вільному. Тут електроенергія буде відсутня з 08:00 до 19:00. Знеструмлення торкнеться таких будинків:

Сонячна: 2, 4, 10, 15, 18/А, 19, 20, 22, 24, 26, 59.

Також 12 серпня заплановане знеструмлення у селищі Губиниха. Обмеження діятимуть з 08:00 до 18:00.

До графіка увійшли будинки на вулиці Річкова: 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 108/А, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 145, 146, 148, 152, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 172, 180.

Джерело: Губиниська селищна територіальна громада

Джерело: Губиниська селищна територіальна громада

Джерело: Личківська територіальна громада.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: як саме було піднято ціни.

Також Politeka повідомляла, Пенсіонерам у Дніпропетровській області доступна доплата: хто може розраховувати на щомісячну виплату.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: яка проблема знову турбує жителів.