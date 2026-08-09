Синоптики Укрогідрометцентру зробили прогноз погоди на тиждень з 10 по 16 серпня в Дніпропетровській області.

Прогноз погоди на тижденб з 10 по 16 серпня в Дніпропетровській області дає зрозуміти, що очікується переважно суха літня температура, пише Politeka.net.

Температурний фон змінюватиметься від +24 до +30°C, а значних опадів упродовж тижня не передбачається, передає Гідрометцентр.

На початку прогнозованого періоду буде найтепліше. У понеділок, 10 серпня, температура вдень підніметься приблизно до +29°C. Ранок буде ясним, удень можлива невелика хмарність, однак до вечора небо знову проясниться. Дощу не очікується.

Вівторок стане найспекотнішим днем тижня. Стовпчики термометрів можуть показати до +30°C. Переважатиме сонячна погода, а слабкий вітер не створюватиме відчутного прохолодження.

У середу спека дещо послабиться. Максимальна температура становитиме близько +28°C. У першій половині дня істотних змін не прогнозують, однак ближче до вечора можливий локальний дощ.

Четвер принесе помітне зниження температури — до +24°C. При цьому більшу частину дня зберігатиметься сонячна погода. Вітер посилиться до помірного, але опади малоймовірні.

У п'ятницю повітря прогріється приблизно до +25°C. День буде переважно ясним і сухим, тому погодні умови залишаться сприятливими для прогулянок та інших справ просто неба.

На суботу прогнозують потепління до +26°C. Очікується переважно безхмарне небо та відсутність істотних опадів.

У неділю температура знову підвищиться — до +28°C. День мине без значних дощів, із сонячними проясненнями та помірним вітром.

Прогноз погоди на тиждень з 10 по 16 серпня в Дніпропетровській області показує, що різкого похолодання не очікується. Найвищі температури очікуються на початку періоду, тоді як найпрохолоднішим днем стане четвер.

Мешканцям міста радять у спекотні години зменшити інтенсивність фізичних навантажень, пити достатньо води та за можливості планувати тривале перебування на вулиці на ранок або вечір. Водіям також варто пам'ятати про небезпеку перегріву салону автомобіля та не залишати в ньому дітей чи тварин.

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