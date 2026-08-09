Енергетики заздалегідь інформують споживачів про графіки відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 10 по 16 серпня.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 10 по 16 серпня вводяться за низкою адрес, повідомляє Politeka.net.

У Кіровоградській області протягом 10–16 серпня енергетики виконуватимуть планові ремонтні та профілактичні роботи на електромережах. У зв'язку з цим у низці населених пунктів діятимуть тимчасові графіки відключення світла.

За інформацією АТ «Кіровоградобленерго», заплановані роботи спрямовані на технічне обслуговування мереж, заміну зношеного обладнання та підвищення надійності електропостачання. На час їх проведення окремі будинки залишаться без світла.

10.08.2026, з 09:00 до 17:00 планові знеструмлення відбудуться в Олександрівка. Без електроенергії тимчасово залишаться окремі споживачі за такими адресами:

Незалежності України — 1, 3, 5, 9, 11, 13, 13А, 13/2, 15, 24, 26, 28, 30, 32, 38А, 40, 42, 42А, 44, 46

Шевченка — 2, 3, 3А, 3Б, 5, 5А, 6, 8, 11

Територія цукрозаводу — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6А, 7, 8, 10

пров. Шевченка — 6, 8А, 10, 12, 14

пров. Шкільний — 9, 12

11.08.2026, з 09:00 до 17:00 ремонтні роботи продовжаться у селі Цвітне. Тимчасові відключення електропостачання торкнуться окремих домоволодінь на вулицях:

Березовського — 47

Черкаська — 4, 6, 8, 11, 12, 15, 18, 20, 42

Шкільна — 1, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 58, 59, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 79, 80, 81, 83, 95

Миру — 1, 2, 5, 8, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 55, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 74, 77, 78, 81, 84

Дружби — 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17

Ярова — 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 33, 34

С. Неживого — 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 12, 13, 16, 22, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 44, 44А, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 61, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 85

12 серпня з 08:00 до 17:00 планові роботи виконуватимуться у селі Дорожинка. На час ремонту без електроенергії залишаться окремі будинки за такими адресами:

Садова — № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 29, 31, 35, 37, 38, 39;

Молодіжна — № 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14;

Правди — № 10, 22, 24, 84;

Затишна — № 2, 5, 12, 13, 19;

Тараса Шевченка — № 1, 3, 4, 7, 9, 13, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 36, 37, 38, 41, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 77, 81, 83, 84, 85, 93, 94, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 109, 112, 114, 117, 120, 121, 122, 124, 126, 130, 132, 133, 135, 136, 138, 154, 156, 158;

Весняна — № 2, 8, 10;

провулок Польовий — № 2, 14;

провулок Веселий — № 1, 3, 6;

провулок Тихий — № 5, 7, 11;

провулок Степовий — № 2, 4, 5.

14.08.2026, з 08:00 до 17:00 відключення електроенергії заплановані у Знам'янці. Під тимчасові обмеження потраплять окремі будинки на таких вулицях:

Героїв Азову — 24Г, 26, 30

Київська — 21В, 21Г, 21Д, 23

Григорія Сковороди — 16

Віктора Голого — 75, 75А, 75-Б, 75Г, 77, 77А, 77Б, 77-Г, 77-Д, 77-Ж, 79, 79-Б, 79-К, 81, 81А, 81/А, 83, 85, 87, 106, 106А, 106-В, 110.

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