Українців попередили про графіки відключення світла у Миколаївській області на тиждень з 10 по 16 серпня.

Графіки відключення світла у Миколаївській області на тиждень з 10 по 16 серпня триватимуть за окремими адресами, пише Politeka.net.

У Миколаївській області протягом тижня з 10 до 16 серпня заплановані тимчасові обмеження електропостачання. Графіки відключення світла у Миколаївській області торкнуться окремих вулиць і будинків у кількох населених пунктах. Жителям радять заздалегідь врахувати час знеструмлень та підготувати необхідні прилади.

За інформацією АТ «Миколаївобленерго», 10 серпня, електроенергію у Кривому Озері планують відключити з 08:00 до 17:00. Обмеження стосуватимуться будинків на вулицях:

Захисників України: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40А, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58.

Національної Гвардії: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

У вівторок, 11 серпня, планові обмеження електропостачання передбачені у Тернуватому. Світла не буде з 08:00 до 17:00 години за наступними адресами:

Йосипівка: 237, 371, 372, 374, 377, 378, 379, 381, 384, 387, 388, 389, 390, 391, 394, 395, 402, 403, 405, 411, 413.

Польова: 17.

Тернувата: 144, 305, 344, 345, 352, 355, 358, 393.

Центральна: 27.

12 серпня знеструмлення заплановане у Каширівці. Обмеження діятимуть із 01:20 до 17:00 години. Світла тимчасово не буде за такими адресами:

Алхімова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 36.

Миру: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 36.

Молодіжна: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15.

Садова: 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 41.

У четвер, 13 серпня, електропостачання тимчасово обмежать у Кам'яному. Знеструмлення триватиме з 08:00 до 17:00 години. До переліку потрапили такі адреси:

Вишнева: 3, 5, 10, 13, 15, 16.

Кам'яна: 1.

Комунарів: 6, 8, 12, 14, 16, 23, 29, 33, 36.

Садова: 43, 44.

Ставкова: 6.

Центральна: 4, 35, 43.

Шкільна: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.

14 серпня електрику також вимикатимуть. Знеструмлення охоплять частину населеного пункту Червона Долина. З 08:00–16:00 години світла не буде на вулицях:

Миру — 1, 2, 3, 5, 26, 35, 40, 58, 60, 62, 70, 72

Молодіжна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 53, 57, 58, 61, 63, 69

Селікатна — 5, 8, 9, 13, 16, 18А, 144, 147, 148, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 159, 160, 161.

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