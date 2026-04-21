Робота для пенсіонерів у Дніпропетровській області залишається затребуваною на ринку праці, пропонуючи можливості як для фізичної зайнятості, так і для фахівців із технічною освітою, передає Politeka.

За даними оголошень на платформі Work.ua, роботодавці дедалі частіше відкривають вакансії для кандидатів старшого віку. Найбільш активними залишаються транспортна галузь, виробництво та сфера послуг.

Однією з актуальних пропозицій є посада водія таксі в сервісі Uklon. Компанія надає автомобіль для виконання замовлень, а потенційний дохід становить від 25 до 30 тисяч гривень. Водій отримує до 65% від каси. Серед вимог — посвідчення категорії B, досвід керування від дев’яти місяців і наявність сучасного смартфона.

Ще одна робота для пенсіонерів у Дніпропетровській області — вакансія інженера-конструктора в компанії «ЕДС-ТРАНСФОРМЕР» у Дніпрі. Підприємство спеціалізується на виготовленні силових трансформаторів і забезпечує повний цикл виробництва.

Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування, п’ятиденний графік із 08:00 до 17:00 та службовий трансфер містом. Заробітна плата становить близько 30 тисяч гривень.

Серед високооплачуваних варіантів також вирізняється посада водія-експедитора у сервісі Zakaz.ua. Компанія пропонує стабільний дохід на рівні близько 40 тисяч гривень із регулярними виплатами двічі на місяць.

Також варто зауважити, що експерти зазначають місцевим жителям, що такі пропозиції допомагають людям поважного віку залишатися економічно активними та отримувати додатковий заробіток.

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: жителів попередили про зростання цін.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: на що різко виросли цінники в лютому 2026 року.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів в Дніпропетровській області: українцям доступна допомога, як її отримати.