У Києві відбулася подія, яка вже привернула увагу спортивної спільноти країни. На Печерську відкрився новий боксерський простір United Boxing Academy (UBA) — сучасний спортивний комплекс, заснований віцепрезидентом Київського міського осередку Федерації боксу України, бізнесменом та громадським діячем Єгором Альшевскі спільно з комадою UBA.

Відкриття нового залу стало знаковою подією для українського боксу. Привітати засновників проєкту та побажати успіху новій академії вирішили найвідоміші представники українського професійного боксу — спортсмени, які прославили Україну на міжнародній арені та здобули світове визнання.

Свої слова підтримки та привітання на адресу Єгора Альшевскі та команди United Boxing Academy висловили Володимир Кличко, Олександр Гвоздик, Денис Берінчик, Віктор Постол та Сергій Радченко.

Сама поява такого проєкту у центрі столиці є важливою подією для всієї спортивної спільноти. United Boxing Academy створювалася як простір нового покоління, де поєднуються професійна спортивна підготовка, сучасна інфраструктура та комфортні умови для відновлення спортсменів.

Комплекс обладнаний професійним рингом, сучасною зоною для боксерської підготовки, сектором силових тренувань, кардіозоною, СПА-комплексом, сауною, масажними кабінетами та зонами відпочинку.

Засновники академії переконані, що українські спортсмени повинні мати доступ до інфраструктури світового рівня, не виїжджаючи за кордон.

Особливе значення для команди UBA Київ має підтримка з боку легенд українського боксу.

Першим до привітань долучився Володимир Кличко:

«До речі, ви чули про United Boxing Academy? Так, це новий боксерський зал у Києві.

Я дуже вдячний засновникам United Boxing Academy за те, що вони знайшли можливість і натхнення відкрити цей зал у складних умовах війни. Уже сьогодні тут тренуються майбутні чемпіони світу, а найголовніше — чемпіони в житті.

Дякую вам за це. Як кажуть, United Boxing Academy — all the way. Слава Україні!»

Своє привітання також надіслав чемпіон світу Олександр Гвоздик:

«Вітаю Єгора Альшевскі з відкриттям такого чудового залу. Тепер ще більше дітей матимуть можливість тренуватися та готуватися у залі світового рівня».

До привітань приєднався і чемпіон світу Денис Берінчик:

«Вітаю Єгора Альшевскі з відкриттям Boxing Church — боксерської церкви. Бажаю здоров’я, успіху та розвитку цьому проєкту. Слава!»

Окремо звернувся до спортсменів та майбутніх чемпіонів легендарний український боксер Віктор Постол:

«Потрібно приходити на тренування, слухати тренера, виконувати вправи. Якщо будеш слухати тренера — все вийде. Які переваги в United Boxing Academy? Це зал, у якому є все.

Хочу привітати Єгора Альшевскі, віцепрезидента Федерації боксу, з відкриттям цього прекрасного залу. Завдяки таким спортивним залам молодь може проявити себе на високому рівні, вести здоровий спосіб життя та стати на правильний шлях.

У цьому залі є всі умови, щоб стати чемпіоном світу й завоювати такий престижний пояс».

Слова підтримки висловив і український боксер Сергій Радченко:

«Хочу привітати віцепрезидента КМО ФБУ Єгора Альшевскі з відкриттям залу United Boxing Academy. Бажаю проєкту процвітання, успіхів та виховання чемпіонів, які прославлятимуть Україну на весь світ».

Підтримка таких авторитетних спортсменів стала важливим підтвердженням того, що United Boxing Academy має всі передумови стати одним із головних центрів розвитку боксу в Україні.

Сам Єгор Альшевскі неодноразово наголошував, що головна мета проєкту полягає не лише у підготовці спортсменів. Академія створювалася як місце, де молодь зможе отримати правильні життєві орієнтири, навчитися дисципліни, відповідальності та поваги до спорту.

У час, коли Україна продовжує боротьбу за своє майбутнє, відкриття подібних спортивних центрів набуває особливого значення. Це інвестиція не лише у спорт, а й у майбутнє покоління українців.

Сьогодні United Boxing Academy вже привертає увагу спортсменів, тренерів та любителів боксу. А підтримка з боку таких зірок рингу, як Володимир Кличко, Олександр Гвоздик, Денис Берінчик, Віктор Постол і Сергій Радченко, а також увага до проєкту з боку інших відомих українських чемпіонів, зокрема Олександра Усика, роблять відкриття академії подією національного масштабу, яка може стати новою точкою відліку в розвитку українського боксу.