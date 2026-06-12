Подорожчання проїзду в Сумах у цьому випадку розглядається як частина ширшого перегляду фінансової моделі функціонування громадського транспорту в місті.

Подорожчання проїзду в Сумах розглядається міською владою в межах нового проєкту розпорядчого документа, який винесено на публічне обговорення, повідомляє Politeka.

Ініціативу підготувала військова адміністрація міста. Вона передбачає перегляд вартості пасажирських перевезень як у межах Сум, так і на приміських маршрутах. Рішення поки не остаточне та перебуває на етапі погодження.

Згідно з оприлюдненими пропозиціями, тариф на міські поїздки може зрости з 15 до 20 гривень. Окремо розглядається й вартість маршруту до Піщаного — попередньо її планують встановити на рівні 28 гривень за поїздку.

Перевізники пояснюють можливі зміни зростанням витрат, які накопичилися за останній період. Серед ключових чинників називають подорожчання пального, збільшення цін на запчастини та ремонтні роботи. Додатковий вплив мають підвищення мінімальної заробітної плати, загальні операційні витрати та складна безпекова ситуація, що впливає на стабільність роботи транспорту.

Подорожчання проїзду в Сумах у цьому випадку розглядається як частина ширшого перегляду фінансової моделі функціонування громадського транспорту в місті.

Наразі документ залишається проєктом і потребує подальших обговорень та остаточного рішення перед можливим впровадженням нових тарифів.

Крім того, в Сумах також повідомляли про нову систему оплати проїзду.

Усередині маршруток встановили QR-коди. Пасажири сканують їх смартфоном і підтверджують списання коштів у застосунку. Операція займає кілька секунд і не потребує використання готівки.

Пілотний етап має перевірити стабільність роботи платформи та поведінку користувачів у реальних умовах перевезень. Зібрані дані планують використати для можливого розширення проєкту на інші міські лінії.

Фахівці транспортної сфери зазначають, що цифровий формат може пришвидшити посадку пасажирів і зменшити навантаження на водіїв під час розрахункових операцій.

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