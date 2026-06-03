Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що путін не лише дає наказ про обстріл мирних українських міст, а й офіційно анонсує ці обстріли, знаючи, що світ не відповість, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Є така книга нобелівського лауреата Габріеля Гарсія Маркеса. Ви знаєте його, звичайно, за «Сто років на самоті» і за «Полковнику ніхто не пише». Адже він написав ще й новелу, розповідь «Хроніка оголошеного вбивства». І ось те, чим займається путін, – це оголошене вбивство. І ніхто, зауважте, навіть не спробував це оголошене вбивство зупинити. Ніхто. Ось усі чули цей виступ путіна (ред. – з анонсом обстрілу України)? Багато світових лідерів вийшли і сказали: «Ми завдамо удару у відповідь. Негайно будете знищені. путіне, ви будете знищені, якщо ви це зробите»?», – коментує Михайло Шейтельман.

За словами експерта, анонсування масованого обстрілу та подальші удари по мирних громадянах – це хроніка оголошеного вбивства, і путін оголосив про це всім прямо, не соромлячись, мовляв, знає, що йому нічого за це не буде.

Проте, розповідає він, росіяни зруйнували 5 поліклінік у Києві за одну ніч, це, мабуть, і була та військова інфраструктура, системні удари по якій анонсував Пєсков. Крім того, наголошує експерт, по Дніпру росіяни били касетними боєприпасами, щоб убити якнайбільше людей, касетні боєприпаси – це лише проти живої сили, і це військовий злочин.

«Хроніка оголошеного вбивства, яке ніхто не може зупинити. Розумієте? Маркес писав цю книгу, щоб ми зупиняли оголошене вбивство, щоб терориста №1 ліквідували негайно і за будь-яку ціну, а вони (ред. – світові лідери) розмовляли з ним. Вже навіть Фонд боротьби з корупцією каже, що не можна нормалізувати розмови з терористом, це вже росіяни про це говорять. А світ поки що нормалізує ось цю хроніку оголошеного вбивства. На жаль», – підсумовує Михайло Шейтельман.

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