Про це він розповів у своєму блозі.
На думку експерта, тут нічого нового, за часів Холодної війни було набагато важче, а ця карта з базами – це візуалізація потенційної загрози, щоб мобілізувати європейську політичну свідомість, щоб фінансувати нові військові зусилля. Наскільки ця загроза велика, міркує він, поки важко сказати, але ця публікація має лякати європейського обивателя і підштовхувати його відмовлятися від публічних грошей на користь ВПК, на користь розвитку армії.
«Не думаю, що росія найближчі рік-два буде здатна воювати з Європою. росія просто не має сил для цього, тільки у разі якогось ядерного апокаліпсису така війна можлива. Але щодо майбутнього, особливо в період, як європейці пишуть, в районі 2030 року, то ось тут відповіді на це питання немає», – стверджує Руслан Бортник.
За словами експерта, справді війна може закінчитися у 2028-2030 роках через виснаження сторін, і тоді за одного зі сценаріїв у росії можуть звільнитися сили, достатні для більш агресивної військової поведінки щодо Європи, але не раніше. Наразі ж, констатує він, це мобілізаційна інформаційна політика.
«Але бази готуються, звісно, бо російська армія за чисельністю щороку зростає. І борючись із присутністю НАТО в Україні, росія отримала присутність НАТО у Фінляндії. Взагалі кордон росії з НАТО зараз більший, ніж кордон з Україною, ніж лінія фронту з Україною. Звичайно, всі планують війну, але військові мають планувати війну», – підкреслює Руслан Бортник.
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