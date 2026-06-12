Політолог Руслан Бортник прокоментував інформацію про те, що росія вже будує військові бази на кордоні з НАТО, і оцінив, чи реально готується ще одна війна, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

На думку експерта, тут нічого нового, за часів Холодної війни було набагато важче, а ця карта з базами – це візуалізація потенційної загрози, щоб мобілізувати європейську політичну свідомість, щоб фінансувати нові військові зусилля. Наскільки ця загроза велика, міркує він, поки важко сказати, але ця публікація має лякати європейського обивателя і підштовхувати його відмовлятися від публічних грошей на користь ВПК, на користь розвитку армії.

«Не думаю, що росія найближчі рік-два буде здатна воювати з Європою. росія просто не має сил для цього, тільки у разі якогось ядерного апокаліпсису така війна можлива. Але щодо майбутнього, особливо в період, як європейці пишуть, в районі 2030 року, то ось тут відповіді на це питання немає», – стверджує Руслан Бортник.

За словами експерта, справді війна може закінчитися у 2028-2030 роках через виснаження сторін, і тоді за одного зі сценаріїв у росії можуть звільнитися сили, достатні для більш агресивної військової поведінки щодо Європи, але не раніше. Наразі ж, констатує він, це мобілізаційна інформаційна політика.

«Але бази готуються, звісно, ​​бо російська армія за чисельністю щороку зростає. І борючись із присутністю НАТО в Україні, росія отримала присутність НАТО у Фінляндії. Взагалі кордон росії з НАТО зараз більший, ніж кордон з Україною, ніж лінія фронту з Україною. Звичайно, всі планують війну, але військові мають планувати війну», – підкреслює Руслан Бортник.

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