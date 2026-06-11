Дефіцит фруктів у Дніпропетровській області стає частиною ширшої тенденції скорочення кісточкових культур по країні.

Дефіцит фруктів у Дніпропетровській області виник через погодні аномалії та падіння врожайності, що впливає на загальноукраїнську пропозицію, повідомляє Politeka.

Аналітичні підрахунки показують істотне просідання збору абрикосів і персиків. Для перших втрати оцінюють у межах 40–60%, для других — приблизно 30–50% від багаторічної норми. Основним чинником стали весняні похолодання, які припали на критичний період формування зав’язі.

Найбільш уразливими виявилися центральні та південні території, де цвітіння стартує раніше, а дерева сильніше реагують на різкі температурні коливання. Саме там зафіксовано найбільше ушкодження плодових насаджень.

Через це внутрішній ринок може зіткнутися з нестачею продукції навіть за умови часткового імпорту. Баланс постачання залишається нестійким, а логістичні потоки не перекривають втрат.

У цьому контексті дефіцит фруктів у Дніпропетровській області стає частиною ширшої тенденції скорочення кісточкових культур по країні.

Додатково розглядаються можливості імпорту з Туреччини, Греції, Іспанії та Молдови. Однак ці поставки здатні лише частково компенсувати зниження внутрішнього виробництва.

Цінові сценарії залишаються різними: при помірному скороченні можливе зростання на 20–30%, а за глибшого дефіциту — до 50–80%.

Абрикоси традиційно найбільш чутливі до весняних заморозків, адже навіть коротке похолодання під час цвітіння різко знижує потенційний урожай.

Тривалі холодні періоди посилюють ефект втрат, тоді як нетривалі можуть частково компенсуватися природними процесами відновлення зав’язі.

Загалом ситуація в регіоні вписується у загальноєвропейську динаміку скорочення пропозиції кісточкових культур у сезоні 2026 року.

Джерело: agronews

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