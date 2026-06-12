Право на грошову допомогу в Одеській області мають не всі пенсіонери, а лише певні категорії.

Частина пенсіонерів в Одеській області має право на грошову допомогу, однак значна кількість громадян не знає про можливість отримання такої підтримки, повідомляє Politeka.net.

Йдеться про окремі виплати до пенсії, які не нараховуються автоматично. Для їх призначення необхідно підтвердити відповідність встановленим критеріям та подати заяву до Пенсійного фонду України. Зокрема, самотні пенсіонери віком від 80 років можуть оформити щомісячну доплату на догляд у розмірі 1 038 гривень.

У ПФУ зазначають, що така допомога призначається лише за умови проходження медичного обстеження та отримання висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК). Після цього особа повинна звернутися із заявою до Пенсійного фонду та надати необхідний пакет документів.

Право на грошову допомогу в Одеській області мають пенсіонери, які досягли 80-річного віку, отримують пенсію за віком, проживають самостійно та не мають працездатних родичів, зобов’язаних їх утримувати. Окремою умовою також є підтверджена медичним висновком потреба у постійному догляді.

Оформлення здійснюється виключно за заявним принципом. Для цього заявник проходить ЛКК, подає звернення до Пенсійного фонду та додає документи, серед яких паспорт, декларація про доходи та медичний висновок.

Водночас у ПФУ нагадують, що громадяни віком від 70 років отримують також щомісячні компенсаційні надбавки за віком. Вони нараховуються автоматично та не потребують додаткового звернення, однак діють за умови, що розмір пенсії не перевищує 10 340 гривень.

Розмір вікових доплат залежить від віку пенсіонера: після 70 років передбачено 300 гривень, після 75 років — 456 гривень, а після 80 років — 570 гривень. При цьому ці надбавки не підсумовуються між собою.

Останні новини:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Одеській області: де є можливість їх отримати.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит молочних продуктів в Одеській області: як він проявляється.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: де саме було оновлено ціни.