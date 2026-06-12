Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області розглядається як тимчасовий формат поселення для людей.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області пропонують власники приватних будинків у містах і селах регіону, відкриваючи можливість довгострокового проживання з умовою догляду за нерухомістю та виконання побутових обов’язків, повідомляє видання Politeka.

У Жмеринському районі, в селі Потоки, доступний будинок із кількома кімнатами та присадибною ділянкою. Об’єкт не підключений до газопостачання та централізованої води, однак обладнаний криницею, пічним опаленням, господарськими спорудами й садом. Від мешканців очікують підтримання порядку та щоденних господарських справ.

Ще один варіант розташований у Гонорівці Ямпільського району. Там пропонують житло з кількома кімнатами, пічним обігрівом і земельною ділянкою. Пропозиція орієнтована на родини, які здатні самостійно організувати побут у сільському середовищі з базовою інфраструктурою.

У Вінниці також доступна окрема кімната в цегляному будинку. Проживання передбачене для літньої жінки або подружжя пенсійного віку. Є водопостачання, пічне опалення, невелика ділянка поруч, а санвузол винесений у двір.

У цьому контексті безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області розглядається як тимчасовий формат поселення для людей, готових до сільського способу життя, а також участі в догляді за майном.

Такі оголошення демонструють різні моделі співпраці між власниками й переселенцями, де проживання поєднується з виконанням побутових обов’язків. Подальша поява подібних варіантів залежить від ініціативності власників і попиту серед переселенців.

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