Окрім грошової допомоги для ВПО в Одеській області, передбачено індивідуальний супровід фахівця з кейс-менеджменту.

Грошова допомога для ВПО в Одеській області доступна при дотриманні важливих умов та відповідності до критеріїв, повідомляє Politeka.net.

Благодійний фонд «Карітас Одеса УГКЦ» оголосив про проведення виїзної реєстрації на участь у програмі підтримки внутрішньо переміщених осіб, яка передбачає компенсацію витрат на оренду житла. Ініціатива спрямована на родини, які через війну були змушені залишити свої домівки та наразі потребують допомоги з житлом в Одесі або Одеському районі.

У межах програми учасники можуть отримати відшкодування витрат на оренду житла та оплату комунальних послуг протягом шести місяців. Окрім фінансової підтримки, передбачено індивідуальний супровід фахівця з кейс-менеджменту, який допомагатиме з оформленням документів, вирішенням соціальних і побутових питань, адаптацією на новому місці проживання та пошуком шляхів виходу зі складної життєвої ситуації.

Виїзна реєстрація на грошову допомогу для ВПО в Одесі та Одеській області відбудеться у приміщенні хабу гуманітарного волонтерського центру «Гостинна хата».

Реєстрація триватиме з 15 по 17 червня з 09:00 до 15:00 за адресою: місто Одеса, вулиця Водопровідна, 13.

Подати заявку на участь у програмі можуть кілька категорій громадян. Зокрема, йдеться про новоприбулих внутрішньо переміщених осіб, переселенців, які проживають у місцях компактного розміщення, родини, що орендують житло та перебувають під ризиком виселення, а також репатріантів, які повернулися в Україну, якщо їхнє житло знаходиться на тимчасово окупованих територіях або в районах активних бойових дій.

Організатори наголошують, що учасники програми повинні самостійно знайти житло для оренди. Водночас команда проєкту надаватиме необхідну підтримку для поступового відновлення фінансової стабільності родин.

Джерело: Карітас Одеса УГКЦї

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