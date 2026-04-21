Работа для пенсионеров в Днепропетровской области остается востребованной на рынке труда, предлагая возможности как физической занятости, так и специалистов с техническим образованием, передает Politeka.

По данным объявлений на платформе Work.ua, работодатели все чаще открывают вакансии для кандидатов постарше. Более активными остаются транспортная ветвь, создание и сфера услуг.

Одним из актуальных предложений является должность водителя такси в сервисе Uklon. Компания предоставляет автомобиль для выполнения заказов, а потенциальный доход составляет от 25 до 30 тысяч гривен. Водитель получает до 65% от кассы. Среди требований – удостоверение категории B, опыт управления от девяти месяцев и наличие современного смартфона.

Еще одна работа для пенсионеров в Днепропетровской области – вакансия инженера-конструктора в компании «ЭДС-ТРАНСФОРМЕР» в Днепре. Предприятие специализируется на производстве силовых трансформаторов и обеспечивает полный цикл производства.

Работодатель предлагает официальное трудоустройство, пятидневный график с 08:00 до 17:00 и служебный трансфер по городу. Заработная плата составляет около 30 тысяч гривен.

Среди высокооплачиваемых вариантов также отличается водительская должность-экспедитора в сервисе Zakaz.ua. Компания предлагает стабильный доход на уровне около 40 тысяч гривен с регулярными выплатами дважды в месяц.

Также следует отметить, что эксперты отмечают местным жителям, что такие предложения помогают людям преклонного возраста оставаться экономически активными и получать дополнительный заработок.

