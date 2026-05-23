Графіки відключення світла вводяться через додаткові ремонтні роботи, що заплановані у Дніпропетровській області на 24 травня, повідомляє Politeka.net.

В енергетичних службах пояснюють, що йдеться про заздалегідь сплановані технічні заходи, спрямовані на підтримання належного стану електромереж. У межах цих робіт фахівці здійснюють обслуговування обладнання, перевірку його технічного стану, а також поступове оновлення окремих елементів інфраструктури.

У зв’язку з плановими та ремонтними роботами жителів області закликають заздалегідь врахувати можливі графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 24 травня під час планування щоденних справ, а також бути готовими до короткочасних перебоїв із подачею електроенергії у визначені години.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 24 травня триватимуть з 8 до 19 години в селі Кочережки. Обмеження вводяться лишк за окремими адресами:

Абрикосова, Вишнева, Зарічна, Затишна, Ковальська, Козацька, Лисенка, Лісова, Медова, Межова, Мисливська, Мостова, Нагірна, П'ятихатки, Сонячна, Тиха, Тітова, Шевченка.

Також з 8 до 19 години не буде світла в селі Підлісне на вулиці Самарська, та в селі Вербки.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Дніпровські електромережі буде проводити профілактичні роботи в межах Губиниська територіальна громада. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії в селі Королівка з 8 до 19 години на вулицях:

Активна: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29

Пушкіна: 1, 2, 4, 5, 5А, 6, 7/А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22.

Джерело: Вербківська сільська територіальна громада

Джерело: Губиниська селищна територіальна громада

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: яка нова проблема виникла на ринку.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто і за яких умов може втратити виплати.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: як було змінено ціни в магазинах.