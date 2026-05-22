Подорожчання проїзду в Закарпатській області набирає обертів після чергового оновлення тарифів на автобусних маршрутах регіонуі, передає видання Politeka.

Найбільше зміни відчули люди, які щодня користуються сполученням для роботи, навчання або регулярних поїздок між населеними пунктами.

Перевізники пояснюють нові розцінки зростанням витрат на пальне, технічний сервіс та ремонт транспорту. Додатковий тиск створює вища вартість деталей і доставки комплектуючих.

Після перегляду тарифів квиток із Ужгорода до Мукачева коштує від 123 гривень. Поїздка у напрямку Чопа стартує від 94. Маршрут до Виноградова обійдеться щонайменше у 316 гривень. Дорога до Рахова вже перевищує 600.

Оновлення зачепило також міські рейси. У Мукачеві пасажири тепер сплачують 20 гривень замість 15. В Ужгороді діє різний формат оплати: банківською карткою — 20, готівкою — 23.

Подорожчання проїзду в Закарпатській області активно обговорюють серед мешканців краю, адже транспорт дедалі сильніше впливає на щомісячні витрати родин. Особливо це відчувають студенти, працівники та люди, які часто пересуваються між громадами.

Фахівці галузі зазначають, що подібна тенденція спостерігається й у інших регіонах країни. Оператори переглядають розцінки через стабільне зростання витрат на обслуговування автопарків та паливні ресурси.

У громадах допускають нові зміни тарифів у майбутньому, якщо економічна ситуація й далі впливатиме на сферу перевезень.

Місцева влада закликає перевізників зберігати баланс між економічними потребами галузі та доступністю поїздок для населення.

Джерело: pershij.com.ua

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Обмеження руху транспорту на Закарпатті: де саме не можна проїхати

Також Politeka писала, Новий графік руху поїздів в Закарпатській області: "Укрзалізниця" додала зручний щоденний рейс