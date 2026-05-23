Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області може виплачуватися у значно меншому обсязі через наявність застарілих та неточних відомостей у базах даних, повідомляє Politeka.

Фахівці виявили серйозну проблему яка безпосередньо впливає на загальний розмір державних виплат для літніх людей.

У загальних реєстрах Пенсійного фонду до нашого часу зберігаються неповні або повністю викривлені відомості про трудовий стаж та заробітну плату громадян.

Більшість цих критичних помилок було допущено ще у 1990-х роках під час первинного формування цифрових систем обліку.

Через таку ситуацію грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області для багатьох отримувачів зараз розраховується за неправильними показниками.

Мова йде про конкретні періоди офіційної роботи які у дев'яностих роках фіксувалися виключно у паперовому вигляді.

У ті часи електронні реєстри ще не функціонували належним чином тому інформація записувалася лише у трудові книжки.

За минулі десятиліття величезна кількість важливих документів була безповоротно втрачена через недбалість або форс-мажорні обставини.

Ситуація стає ще складнішою через те що чимало тогочасних підприємств та організацій зараз ліквідовані. У кінцевому результаті окремі роки законного стажу людей похилого віку не зараховуються до загального рахунку.

Офіційний заробіток за певні роки залишається не підтвердженим документально що негативно відображається на формулі нарахування.

Проте грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області може бути суттєво переглянута у бік збільшення завдяки активним діям самих громадян.

Представники ПФУ рекомендують усім літнім людям самостійно перевірити власні дані. Зробити це можна через особистий кабінет на офіційному вебпорталі електронних послуг установи.

