Грошова допомога для ВПО в Одеській області передбачає надання одноразової виплати окремим категоріям громадян.

Грошова допомога для ВПО в Одеській області виплачуватиметься відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 341 від 18 березня, повідомляє Politeka.

Документом передбачено додаткову адресну підтримку у розмірі 1500 гривень, яку нарахують у квітні 2026 року.

Грошова допомога для ВПО в Одеській області стосується громадян, яким станом на 1 квітня призначено пенсії або державні соціальні виплати.

Важлива умова - загальний розмір пенсійних нарахувань не має перевищувати 25 950 гривень. Право на отримання доплати мають одержувачі страхових пенсій за віком, по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника.

Також виплата передбачена для тих, хто отримує пенсії за вислугу років або спеціальні пенсії. Окремо зазначається, що доплата надається особам з інвалідністю та тим, хто отримує пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

Окрім пенсіонерів, грошову допомогу для ВПО в Одеській області отримають і одержувачі державних соціальних виплаь.

Серед них внутрішньо переміщені особи, які отримують виплати на проживання, малозабезпечені сім’ї, люди без права на пенсію, особи з інвалідністю, а також громадяни, які доглядають за людьми з інвалідністю.

доплата передбачена і для сімей із дітьми, зокрема одиноких матерів, опікунів, багатодітних родин та сімей із тяжкохворими дітьми.

Нарахування також стосуватиметься батьків вихователів і прийомних батьків, які отримують відповідне грошове забезпечення.

Важливо, що звертатися додатково для оформлення виплати не потрібно. Усі кошти будуть перераховані автоматично у квітні.

