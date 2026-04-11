Грошова допомога для ВПО в Одеській області виплачуватиметься відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 341 від 18 березня, повідомляє Politeka.
Документом передбачено додаткову адресну підтримку у розмірі 1500 гривень, яку нарахують у квітні 2026 року.
Грошова допомога для ВПО в Одеській області стосується громадян, яким станом на 1 квітня призначено пенсії або державні соціальні виплати.
Важлива умова - загальний розмір пенсійних нарахувань не має перевищувати 25 950 гривень. Право на отримання доплати мають одержувачі страхових пенсій за віком, по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника.
Також виплата передбачена для тих, хто отримує пенсії за вислугу років або спеціальні пенсії. Окремо зазначається, що доплата надається особам з інвалідністю та тим, хто отримує пенсії у зв’язку з втратою годувальника.
Окрім пенсіонерів, грошову допомогу для ВПО в Одеській області отримають і одержувачі державних соціальних виплаь.
Серед них внутрішньо переміщені особи, які отримують виплати на проживання, малозабезпечені сім’ї, люди без права на пенсію, особи з інвалідністю, а також громадяни, які доглядають за людьми з інвалідністю.
доплата передбачена і для сімей із дітьми, зокрема одиноких матерів, опікунів, багатодітних родин та сімей із тяжкохворими дітьми.
Нарахування також стосуватиметься батьків вихователів і прийомних батьків, які отримують відповідне грошове забезпечення.
Важливо, що звертатися додатково для оформлення виплати не потрібно. Усі кошти будуть перераховані автоматично у квітні.
