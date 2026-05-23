Подорожчання проїзду в Сумській області стало однією з головних тем для мешканців Охтирки після обговорення оновлених автобусних тарифів, передає Politeka.

У громаді нині функціонує лише 12 маршрутів із 23, що раніше забезпечували перевезення. Галузь стикається з браком водіїв і кадровими труднощами, через що порушується стабільність графіків та інтервали руху транспорту.

Ціна квитка на рівні 13 гривень не змінювалася з 2023 року. Перевізники наголошують, що за цей період суттєво зросли витрати на пальне, техобслуговування машин, ремонтні роботи та оплату праці персоналу.

За розрахунками підприємств, фактична собівартість однієї поїздки зараз коливається від 20,09 до 37,48 гривні залежно від напрямку. У зв’язку з цим розглядають варіант запровадження єдиного тарифу близько 20 гривень.

У міській адміністрації підкреслюють, що подорожчання проїзду в Сумській областіі пов’язане зі зростанням загальних витрат у сфері перевезень, що змушує компанії переглядати економічні розрахунки.

Проєкти рішень уже винесені на громадське обговорення. Станом на зараз письмових зауважень або офіційних звернень від жителів не надходило.

Також планують зберегти частину пільг. Для молодших школярів можуть залишити оплату 10 гривень, а окремі категорії пасажирів і надалі користуватимуться безкоштовним проїздом.

Містяни активно коментують ситуацію в соцмережах, звертаючи увагу не лише на можливу нову вартість квитків, а й на технічний стан автобусів та тривалі інтервали між рейсами.

Фінальне рішення щодо оновлених розцінок ухвалять після завершення консультацій і аналізу економічних показників перевізників.

Джерело: okhtyrkainfo

