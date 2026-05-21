Вводять новий графік руху поїздів у Полтавській області, і деякі поїзди тимчасово змінять час прибуття та відправлення на окремих станціях.

Новий графік руху поїздів у Полтавській області тимчасово вводить «Укрзалізниця» через продовження планових ремонтних робіт, повідомляє Politeka.net.

У компанії пояснюють, що коригування розкладу пов’язані з проведенням технічного обслуговування колій, модернізацією окремих ділянок та необхідністю забезпечення безпечного і стабільного руху поїздів.

Інформацію про тимчасові зміни оприлюднено на офіційному сайті «Укрзалізниці». У зв’язку з цим вводять новий графік руху поїздів у Полтавській області, і деякі поїзди тимчасово змінять час прибуття та відправлення на окремих станціях. Пасажирам рекомендують заздалегідь перевіряти актуальний розклад перед поїздкою, щоб уникнути незручностей під час планування маршруту.

Зокрема, поїзд №7006 сполученням Кременчук — Полтава-Південна курсуватиме за зміненим графіком 23–30 травня та 1 червня 2026 року. Відправлення з Кременчука заплановане о 05:58, далі потяг зупинятиметься на станціях Потоки, Галещина, Козельщина, Ганівка, Кобеляки, Ліщинівка, Нові Санжари та Мала Перещепинська. Прибуття до станції Полтава-Південна — о 08:02.

Також змінений розклад діятиме для поїзда №6532 Кременчук — Полтава-Південна 22, 25 та 26 травня 2026 року. Після станції Галещина рейс курсуватиме за скоригованим графіком із додатковими зупинками на платформах Козельщина, Зеленівка, Куликівка, Голубове, Жарки, Бабенкове, Собківка, Ткаченкове, Писарівська, Головачанська, Безручки, Клюшники, Зинці та Терешки. До Полтави-Південної поїзд прибуватиме об 11:40.

Крім того, тимчасові зміни торкнуться і поїзда №6536 Кременчук — Полтава-Південна. 29 травня, а також 1, 2 і 3 червня 2026 року після станції Мала Перещепинська потяг курсуватиме за оновленим маршрутом через зупинки Головач і Терешки. Прибуття до Полтави-Південної заплановане на 23:25.

