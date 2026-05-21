Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі видаються різними організаціями та фондами, які спрямовують свої зусилля на забезпечення базових потреб вразливих категорій населення, повідомляє Politeka.

Потребуючим громадянам радять уважно стежити за офіційними сайтами та сторінками організацій у соціальних мережах.

Це дасть змогу вчасно дізнаватися про старт реєстрації та не пропустити детальну інформацію про умови отримання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі.

Наразі у місті підтримку надає Благодійний фонд «Карітас». Організація забезпечує гуманітарну та психологічну допомогу людям, які серйозно постраждали від наслідків війни.

Сюди можуть звернутися внутрішньо переміщені особи, важкохворі громадяни, самотні літні люди, багатодітні та малозабезпечені сім’ї, а також особи з інвалідністю.

Крім того, цей фонд на безоплатній основі надає затребувані послуги з догляду вдома для людей похилого віку та осіб з інвалідністю.

Для уточнення деталей та оформлення заявок можна звертатися за номерами телефонів +380503224600 та +380678018896, а також відвідати офіційний сайт zp.caritas.ua.

Ще одним джерелом підтримки у місті є фонд Help ЗП ЮА. Ця структура працює як фонд гуманітарної допомоги для жителів міста, надаючи безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі.

Допомога тут розрахована на жінок, осіб з інвалідністю, багатодітні та малозабезпечені родини.

Дізнатися про наявність наборів та умови їх видачі можна за номерами телефонів +38048518151458 і +380504545600, або надіславши запит на електронну пошту zaporizhzhiaaid@gmail.com.

Також у місті активно діє Гуманітарний штаб, який забезпечує речами та продовольством всі верстви населення, що опинилися у скруті.

