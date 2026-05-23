Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко заявив, що можливості України путін знає, але він може використати Білорусь для того, аби перевірити на міцність НАТО, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Щодо Білорусі. Дійсно, ворог там посилює певну активність, але, на мій погляд, ймовірно, ця активність зараз буде більше скерована проти країн НАТО, насамперед проти Литви і Польщі. росія, ймовірно, цього літа може випробувати оборону східного флангу НАТО. Не даремно Трамп ухвалив рішення про перекидання 5 000 американських військових до Польщі», – стверджує Олександр Мусієнко.

Як зауважує експерт, ми бачимо слабку позицію окремих країн НАТО, які кажуть Україні не запускати дрони, коригувати цілі, які сваряться за невідомі БпЛА у Середземному морі, і путін бачить цю слабкість, а тому може спробувати перевірити країни Балтії і Польщу на міцність. За його словами, спровокувати інцидент із НАТО – це давній план кремля, який то виникає, то затихає, а його мета – змусити не лише США, але і Європу тиснути на Україну.

Зеленський у Славутичі, зазначає експерт, абсолютно правильно заявив, що Україна готова діяти превентивно. Тобто, підкреслює він, щойно буде концентрація військ на наших північних кордонах, Україна відразу вдарить по Мозирському НПЗ, по місцях сполучення і по логістиці, тому у Білорусі прекрасно розуміють, з ким мають справу.

«А чи вдарить превентивно Литва? А Польща? Питання відкрите. З Україною вже зрозуміло, ми все показали. Проаналізовано, що зі 158 НПЗ на території європейської частини рф не залишилось жодного, який не потрапив би під ураження. Вся європейська частина росії. Тому там це розуміють. А от щодо Литви, Польщі питання відкрите. Заодно й перевірити ППО, можливості тощо», – підсумовує Олександр Мусієнко.

