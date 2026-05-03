Дефіцит продуктів в Одеській області ризикує стати помітним для споживачів уже найближчими місяцями, особливо на ринках свіжих фруктів.

Дефіцит продуктів в Одеській області може посилитися вже влітку через падіння врожайності абрикосів і персиків по країні, повідомляє Politeka.

Причиною стали весняні заморозки, які пошкодили плодові сади в різних регіонах. Найбільше постраждали дерева під час періодів різкого похолодання у лютому та квітні.

Попередні розрахунки свідчать: втрати абрикосів сягнуть 40–60% у порівнянні із середніми показниками минулих сезонів. Персики також демонструють спад — приблизно на 30–50%.

Найсильніше удар відчули центральні та південні території, де цвітіння почалося раніше. Саме тоді низькі температури знищили значну частину бруньок, що формують майбутні плоди.

Додатково ситуацію ускладнило похолодання під час фази запилення. Коли стовпчики термометрів опускаються нижче 10–12 градусів, бджоли не залишають вулики, через що частина суцвіть залишається без запліднення.

Аналітики зазначають: внутрішній ринок не зможе повністю компенсувати нестачу за рахунок імпорту. Серед потенційних постачальників називають Туреччину, Грецію, Іспанію та Молдову.

У підсумку це може вплинути на цінову ситуацію. За помірного скорочення пропозиції вартість фруктів здатна зрости на 20–30%, а за більш негативного сценарію — до 50–80%.

Аграрії намагаються мінімізувати втрати за допомогою локальних методів захисту садів: задимлення, зрошення дрібними краплями та перемішування повітря в насадженнях. Проте такі заходи ефективні лише під час коротких морозів.

