Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області надається уряду як кризова та тимчасова підтримка громадян, які найбільше потребують фінансової опори, повідомляє Politeka.

Загалом, державна грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області призначається на сім'ю строком на 6 місяців.

Чинна державна програма діятиме до лютого 2026 року, а кошти нараховують щомісячно одному з членів родини з розрахунку на кожну людину.

Для осіб з інвалідністю та дітей ця сума становить 3000 грн, а для інших категорій переселенців передбачено 2000 грн. Отримувати кошти можуть лише найбільш вразливі категорії.

Серед них сім'ї з дітьми до 18 років, або до 23 років у разі їх навчання, а також родини, у складі яких є лише непрацездатні особи.

Важливим оновленням є те, що максимальну кількість шестимісячних періодів виплат уряд подовжив з чотирьох до п’яти, завдяки чому вразливі категорії громадян отримуватимуть фінансування на пів року довше.

Проте грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області зазнала суттєвих змін щодо термінів подачі документів та умов перерахунку виплат.

Міністерство соціальної політики продовжило термін подачі відповідних заяв на проживання до 1 червня 2026 року.

Нарахування грошей для дітей внутрішньо переміщених осіб здійснюватиметься з 1 лютого 2026 року незалежно від рівня доходу їхніх батьків, якщо заяву буде подано до початку літа.

Інші нововведення стосуються непрацездатних громадян, оскільки через підвищення прожиткового мінімуму переселенці, яким раніше припинили виплати через перевищення граничного доходу, отримали право на перегляд справ.

Нарахування коштів з 1 січня 2026 року відбудеться лише за умови, що документи будуть надані до 1 червня 2026 року.