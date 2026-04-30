Планується надати гуманітарну допомогу пенсіонерам і не тільки, що проживають у межах Одеси та Одеському районі.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та інших вразливих категорій українців в Одесі доступна від благодійної організації Карітас Одеса УГКЦ, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні організації Карітас. В Одесі стартувала реєстрація на участь у новому гуманітарному проєкті «Житло для вразливих домогосподарств в Україні V», який реалізує Карітас Одеса УГКЦ.

У межах програми гуманітарну допомогу планують надати 40 домогосподарствам, які проживають в Одесі та Одеському районі. Йдеться насамперед про внутрішньо переміщених осіб, які були змушені покинути свої домівки через активні бойові дії або тимчасову окупацію.

Подати заявку можуть громадяни, які мають офіційний статус ВПО та відповідають щонайменше одному з визначених критеріїв вразливості. До таких категорій належать:

люди з інвалідністю або тяжкими захворюваннями,

самотні пенсіонери віком від 60 років,

одинокі батьки чи опікуни неповнолітніх дітей,

багатодітні родини,

сім’ї з усиновленими або підопічними дітьми,

вагітні жінки або матері з дітьми до трьох років,

домогосподарства з низьким рівнем доходу (менше ніж 8422 грн на одну особу) чи ті, що втратили джерело прибутку.

Пріоритет надаватиметься тим родинам, які вже придбали власне житло в Одесі або на території Одеського району та мають нагальну потребу в його ремонті чи відновленні.

Під час відбору учасників фахівці враховуватимуть одразу кілька важливих факторів. Серед них — склад сім'ї, правовий статус житла, фінансова спроможність самостійно виконати ремонтні роботи, а також інформація про отримання аналогічної допомоги раніше.

Проєкт реалізується у тісній співпраці з місцевими громадами, органами влади та державними програмами. Такий підхід дозволяє забезпечити комплексну підтримку та створити довгострокові рішення для родин, які прагнуть облаштувати нове життя на безпечному місці. Реєстрація відбувається за онлайн-формою за вказаним посиланням.

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Одеській області: для пасажирів встановлено нові ціни на квитки.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів в Одеській області: ринок сколихнула нова проблема.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області: хто має цю можливість та як його знайти.