Подорожчання фруктів у Дніпропетровській області вже помітне в щоденних витратах покупців.

Подорожчання фруктів у Дніпропетровській області фіксують ринки: виноград, лимони та мандарини демонструють зростання вартості у травні 2026 року, повідомляє Politeka.

Найпомітніша динаміка спостерігається у сегменті винограду. Середній рівень досяг 301,62 грн за кілограм, тоді як у квітні показник був нижчим — близько 291,27 грн. На полицях торгових мереж розбіжність суттєва: від приблизно 259 грн до майже 390 грн залежно від постачання та формату продажу.

Лимони також показали різке зміщення у вартості. Середній орієнтир наразі становить 185,85 грн за кілограм проти 158,90 грн місяцем раніше. У різних мережах діапазон залишається широким — від близько 139 до понад 236 грн, що пов’язано з походженням продукції та логістикою.

Сегмент цитрусових додатково підтримують мандарини. Середній рівень сягнув 92,77 грн за кілограм, тоді як у квітні він був на позначці 81,13 грн. Розкид пропозицій у магазинах коливається від 79 до 113 грн, що відображає різні партії імпорту.

Експерти відзначають, що ринок реагує нерівномірно: частина позицій дорожчає поступово, інші — стрибкоподібно через оновлення поставок та сезонність. Саме тому Подорожчання фруктів у Дніпропетровській області вже помітне в щоденних витратах покупців, хоча різких дефіцитних сигналів наразі не фіксується.

Також варто зауважити, що в найближчий період аналітики очікують збереження коливального тренду без стабілізації на нижчих рівнях, оскільки імпорт та логістичні витрати залишаються ключовими факторами формування роздрібних показників.

Джерело: Мінфін

Останні новини України:

Також Politeka повідомляла, Перерахунок пенсій в Дніпропетровській області: кому пощатистить отримати більше вже з 1 квітня.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: які розцінки встановлено для мешканців.