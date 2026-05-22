Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області зафіксували у Чорноморську після оновлення розрахунків у житлово-комунальному секторі, що почали діяти з 1 травня, повідомляє Politeka.

У місті переглянули плату за утримання багатоквартирного фонду. Середній показник зріс приблизно на 40% і досяг 10,52 грн за квадратний метр щомісяця.

Окремо скоригували вартість вивезення побутових відходів. Нарахування підняли орієнтовно на 36%, тепер вони становлять 43,85 грн з однієї особи.

У комунальних структурах пояснюють оновлення збільшенням витрат на утримання технічної бази, оплату праці персоналу та обслуговування транспорту. Додатково вплинуло завершення частини пільгових механізмів, які раніше зменшували підсумкові суми у квитанціях.

Найпомітніше зміни відчують домогосподарства з електрообігрівом, тоді як інші категорії матимуть менш різкий перегляд витрат. При цьому державна ціна електроенергії залишається без змін — 4,32 грн за кВт-год.

Для частини споживачів, які користувалися сезонними знижками, з травня діє стандартна система нарахувань після завершення опалювального періоду.

Газовий сегмент також стабільний: «Нафтогаз» зберігає фіксований рівень 7,96 грн за кубометр до квітня 2027 року для чинних клієнтів.

У Кілійській громаді паралельно оновили тарифи на водопостачання: подача ресурсу становить 63,41 грн за кубометр, а водовідведення — 57,65 грн, що пояснюють подорожчанням енергоносіїв і матеріалів.

У підсумку Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області сформувало комплексне коригування витрат для населення та охопило одразу кілька напрямків житлово-комунальної сфери регіону.

Джерело: chis, izmail_now_rezerve

