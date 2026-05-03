Дефицит продуктов в Одесской области рискует стать заметным для потребителей в ближайшие месяцы, особенно на рынках свежих фруктов.

Дефицит продуктов в Одесской области может усугубиться уже летом из-за падения урожайности абрикосов и персиков по стране, сообщает Politeka.

Причиной стали весенние заморозки, повредившие плодовые сады в разных регионах. Больше всего пострадали деревья во время периодов резкого похолодания в феврале и апреле.

Предварительные расчеты свидетельствуют: потери абрикосов составят 40–60% по сравнению со средними показателями прошлых сезонов. Персики также демонстрируют спад примерно на 30–50%.

Сильнее всего удар почувствовали центральные и южные территории, где цветение началось раньше. В это время низкие температуры уничтожили значительную часть почек, формирующих будущие плоды.

Дополнительно ситуацию усугубило похолодание во время фазы опыления. Когда столбики термометров опускаются ниже 10–12 градусов, пчелы не оставляют ульи, из-за чего соцветия остаются без оплодотворения.

Аналитики отмечают, что внутренний рынок не сможет полностью компенсировать недостаток за счет импорта. Среди потенциальных поставщиков называют Турцию, Грецию, Испанию и Молдову.

В результате это может повлиять на ценовую ситуацию. При умеренном сокращении предложения стоимость фруктов способна вырасти на 20–30%, а при более негативном сценарии — до 50–80%.

Аграрии пытаются минимизировать потери с помощью локальных методов защиты садов: задымление, орошение мелкими каплями и перемешивание воздуха в насаждениях. Однако такие меры эффективны только при коротких морозах.

