Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко прокоментував попередження про підготовку рф до наступу з Півночі і оцінив реальні ризики.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, росія ніколи не полишала планів атакувати з півночі. Були спроби, нагадує він, створити буферну зону на Сумщині, деякі представники експертного середовища, медіа били на сполох, що є загроза напівоточення Сум, але сил для оперативно стратегічного прориву у ворога не було, ЗСУ стабілізували ситуацію.

«Наприкінці минулого року була інформація про те, що ворог готує певні диверсійні дії з боку Брянської області у бік Чернігівщини, але тоді вдалося задіяти весь комплекс превентивних заходів і унеможливити будь-які дії противника з того напрямку. Але ситуація постійно під спостереженням. Розвідка працює на території Брянської області, тому що є розуміння, що подекуди, особливо використовуючи лісову місцевість, ворог може закидати свої ДРГ», – розповідає Олександр Мусієнко.

Щодо сценаріїв, міркує він, то це можуть бути концентрація сил на Брянщині чи у Білорусі, намагання створити буферну зону, вчиняти провокації, може бути робота ДРГ, обстріли. Однак, підкреслює експерт, перекидання значної кількості військ не буде непоміченим. До того ж, додає він, у росіян немає великої кількості резерву, зараз на Покровському, Олександрівському напрямках діє понад 100 000 російських військових, і їх стримують.

«Уявіть собі, яке має бути угрупування, щоби намагатися форсувати Прип'ять, ставити понтонні переправи під вогневим контролем Сил оборони України. Тому що всі мости, які там були, підірвані ще з 2022 року для захисту з території Білорусі. Треба сконцентрувати угрупування на 150-200 тисяч, значну кількість сил, що не може бути непоміченим. Щойно це угрупування буде концентруватись біля нашого кордону, ми можемо діяти превентивно. Нагадаю, у Білорусі є Мозирський НПЗ і не тільки, там багато об'єктів, тому Лукашенку краще задуматися», – підсумовує Олександр Мусієнко.

