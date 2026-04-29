Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області залишається важливим інструментом підтримки для людей, які були змушені покинути свої домівки.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області можна знайти через платформу «Допомагай» та приватні оголошення, де зібрані актуальні варіанти тимчасового прихистку, повідомляє Politeka.

Онлайн-сервіс поєднує власників нерухомості з людьми, які терміново шукають помешкання. Користувачі можуть безпосередньо зв’язатися з господарями, уточнити умови проживання та домовитися про заселення.

Найчастіше такі пропозиції орієнтовані на жінок, родини з дітьми та людей поважного віку. Власники зазвичай забезпечують базові побутові умови для комфортного проживання.

Один із доступних варіантів розташований у селі Козлівщина Котелевського району. Там пропонують приватний будинок із газовим опаленням, водопостачанням, каналізацією та доступом до інтернету.

У разі перебоїв з електрикою помешкання обладнане інверторною системою живлення. Власники також готові розглянути спільне проживання з жінкою для взаємної підтримки.

Ще одна пропозиція доступна у місті Заводське. Там переселенцям пропонують окрему кімнату в будинку для матері з дитиною без орендної плати.

Окрім цього, у Пирятині можна оселитися в трикімнатному будинку. Такий формат передбачає проживання родини за умови допомоги літній господарці у побуті.

Також варто зауважити, що актуальні оголошення регулярно оновлюють, тому переселенцям радять стежити за новими пропозиціями та не зволікати зі зверненням.

