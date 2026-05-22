Подальший розвиток проєкту залежатиме від результатів тестування та готовності інфраструктури до масштабування, що визначить темпи, з якими поширюватиметься нова система оплати проїзду в Сумах

Нова система оплати проїзду в Сумах запрацювала у приватних маршрутках №52, де пасажирам дозволили розраховуватися через мобільний застосунок «СмартСіті», повідомляє видання Politeka.

Пілотний запуск організувала асоціація місцевих перевізників. У салонах транспорту розмістили QR-коди, які дозволяють швидко здійснити безготівковий платіж через смартфон.

Щоб скористатися сервісом, достатньо відсканувати код і підтвердити транзакцію у застосунку. Такий формат тестують для перевірки стабільності роботи та рівня зацікавленості серед користувачів.

У разі позитивних результатів механізм планують поступово поширити на інші міські маршрути.

Додатково цифровий сервіс «СмартСіті» містить кілька функцій: карта укриттів, сповіщення про повітряну тривогу, довідник комунальних служб і можливість здійснювати оплату рахунків.

Водночас у нинішній конфігурації залишаються обмеження. Люди без смартфонів не можуть скористатися альтернативним способом розрахунку, оскільки встановлення банківських валідаторів у транспорті поки не передбачене.

Міська влада паралельно веде перемовини з комунальним підприємством «Електроавтотранс» щодо можливого впровадження аналогічного підходу в електротранспорті. Проєкт угоди ще проходить доопрацювання.

Фахівці транспортної сфери вважають, що цифровізація оплати може скоротити час посадки та спростити контроль за оплатою у громадському транспорті.

Також варто зауважити, що подальше розширення моделі залежатиме від результатів тестового етапу та технічної оцінки роботи сервісу.

Подальший розвиток проєкту залежатиме від результатів тестування та готовності інфраструктури до масштабування, що визначить темпи, з якими поширюватиметься нова система оплати проїзду в Сумах.

Джерело: cukr

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Сумах: як саме зросли ціни на квитки.

Також Politeka повідомляла, Втрата пенсії для мешканців Сумської області: з яких причин це може статися.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області: які нові ціни можуть бути встановлені