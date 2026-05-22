Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області призвело до перегляду вартості вивезення побутових відходів у Костополі після рішення виконавчого комітету міської ради, передає видання Politeka.

Місцева влада пояснила оновлення зростанням витрат у сфері житлово-комунального господарства. Серед головних чинників — подорожчання дизельного пального, ремонт техніки, закупівля комплектуючих і технічне обслуговування спецтранспорту.

Після коригування тарифів обробка одного кубометра сміття для населення становитиме 338,79 грн. Раніше цей показник дорівнював 239,67 грн, тож різниця виявилася суттєвою для споживачів.

Для підприємств та інших категорій споживачів встановили окрему ставку — 370,03 грн за аналогічний обсяг послуг. Остаточна сума у платіжках залежатиме від кількості зареєстрованих осіб та типу житла.

У міськраді зазначають, що попередній перегляд розцінок проводили ще минулого року. Відтоді собівартість робіт зросла настільки, що старі показники перестали відповідати реальним витратам комунального підприємства.

На тлі цих змін підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області активно обговорюють мешканці громади, адже нові нарахування можуть вплинути на сімейні бюджети.

Фахівці галузі також відзначають, що подібні перегляди тарифів фіксують і в інших регіонах країни через інфляційний тиск, зростання логістичних витрат і подорожчання ресурсів для комунальних підприємств.

Мешканцям радять враховувати підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області під час планування щомісячних витрат.

Джерело: 24 Рівне

