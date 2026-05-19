Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області стало підставою для перегляду вартості вивезення побутових відходів у Костополі після рішення виконавчого комітету міської ради, повідомляє Politeka.

Зміни пояснюють зростанням витрат у сфері обслуговування. Серед головних чинників називають подорожчання дизельного пального, ремонт спецтехніки, закупівлю запчастин і технічне обслуговування обладнання.

Після оновлення розрахунків тариф на обробку одного кубометра сміття для населення встановлено на рівні 338,79 гривні. Раніше показник становив 239,67 гривні, що свідчить про суттєве коригування вартості послуг.

Для підприємств та інших категорій споживачів встановлено інший рівень оплати — 370,03 гривні за аналогічний обсяг. Нарахування для домогосподарств формують залежно від кількості зареєстрованих осіб і типу житла.

У міській адміністрації зазначають, що попередній перегляд розцінок проводився ще торік. Відтоді собівартість робіт зросла, тому старі тарифи втратили відповідність реальним витратам підприємства.

На цьому тлі підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області викликало активне обговорення серед мешканців, адже зміни безпосередньо впливають на щомісячні витрати домогосподарств у громаді.

Фахівці житлово-комунального сектору додають, що подібна тенденція фіксується і в інших регіонах країни через подорожчання ресурсів та логістичного забезпечення.

Подальші зміни вартості послуг залежатимуть від цін на паливо, рівня інфляції та витрат на утримання комунальної інфраструктури.

