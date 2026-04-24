Новий графік руху поїздів у Рівненській області передбачає додаткові зупинки, та коригування часу курсування окремих рейсів.

Новий графік руху поїздів у Рівненській області зʼявився у межах загальнодержавних змін через планові ремонтні роботи та звернення пасажирів, повідомляє Politeka.

Про новий графік руху поїздів у Рівненській області проінформували в офіційному Телеграм-каналі

Коригування торкнулися багатьох напрямків у країні. Із 24 квітня змінився розклад №6047 Київ-Пасажирський - Васильків-Центр. Він почав вирушати о 20:34 та прибувати о 21:39 замість попереднього часу 20:46 та 21:46.

Із 25 квітня інший час відправлення отримає №6031 Київ-Пасажирський - Фастів. Згідно з оновленням, рейс відправляєтиметься о 20:47 та прибуватиме о 22:15 замість 20:28 та 22:05.

Також 1 травня тимчасово зміниться розклад пасажирського складу №6205 Роздільна-1 - Одеса-Головна. Для нього визначили відправлення о 18:21 та прибуття о 21:01 замість 18:08 та 19:48.

Для мешканців Рівненської області головною зміною стане додаткова зупинка у Радивилові для регіонального складу №804/803 Рівне - Львів - Рівне.

Саме тому новий графік руху поїздів особливо важливо враховувати пасажирам, які користуються цим маршрутом регулярно.

Із 5 травня пасажирський склад зупинятиметься у напрямку Львова о 09:02-09:04, а у напрямку Рівного о 17:55-17:56. Пізніше розклад знову скоригують.

Уже з 28 травня у напрямку Львова зупинка запланована на 08:24-08:25, а у напрямку Рівного на 17:54-17:56.

Окремо повідомили і про зміни на Волині. Через тимчасове припинення експлуатації дільниці з 1 травня з розкладу виводять №6311 та №6315 Ковель - Вижва, а також №6314 Вижва - Ковель. Крім того, із 2 травня не курсуватиме №6310 Вижва - Ковель.

