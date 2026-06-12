Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області розглядається як частина загальноукраїнських процесів на овочевому ринку.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області фіксується на тлі змін цінової ситуації на ринку картоплі в Україні, де водночас присутні дешевші залишки торішнього врожаю та значно дорожчий імпортний товар, повідомляє Politeka.

Аналітичні дані свідчать: зараз агровиробники реалізують минулорічні запаси бульби приблизно по 5–11 грн за кілограм. Це суттєво нижче за рівень аналогічного періоду 2025 року, коли діапазон становив 13–23 грн.

Фахівці пояснюють різницю значними обсягами збору та сезонними особливостями. Додатковий вплив мали погодні умови літа, які сформували дрібнішу фракцію врожаю та змінили товарну структуру пропозиції.

Паралельно на внутрішній ринок надходять імпортні партії. Їхня вартість сягає близько 90 грн за кілограм, що зменшує доступність для споживачів і стримує попит у роздрібному сегменті.

Експерти плодоовочевого сектору зазначають, що ситуація має тимчасовий характер. Запаси минулого врожаю поступово скорочуються, формуючи передумови для зміни цінової динаміки найближчим часом.

Учасники ринку прогнозують: за умов зменшення пропозиції та стабільного попиту можливе поступове зростання вартості як у гуртовому, так і в роздрібному продажі.

У цьому контексті Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області. розглядається як частина загальноукраїнських процесів на овочевому ринку, де ключовим чинником залишається баланс між внутрішнім виробництвом та імпортними поставками.

Також варто зауважити, що подальші зміни залежатимуть від темпів надходження нового врожаю та обсягів зовнішніх постачань.

Джерело: ТСН

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит хліба у Дніпропетровській області: низка проблем вдарила по врожаю, які труднощі виникли

Також Politeka повідомляла, Перерахунок пенсій в Дніпропетровській області: кому пощатистить отримати більше.