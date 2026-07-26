Робота для пенсіонерів в Чернігівській області залишається доступною завдяки вакансіям у сфері охорони, виробництва та логістики, повідомляє видання Politeka.net.

Роботодавці пропонують офіційне працевлаштування, стабільний дохід і готові розглядати кандидатів старшого віку.

У Чернігові охоронна компанія «Охоронний Альянс Балу» запрошує охоронника із зарплатою 10 тисяч гривень. Працівник відповідатиме за контрольно-пропускний режим, спостереження через камери, реагування на позаштатні ситуації та підтримання порядку на об'єкті. Передбачено добовий графік, соціальні гарантії й своєчасні виплати.

Ще одна пропозиція відкрита на харчовому виробництві у Чернігові. Підприємство шукає вантажника із доходом від 25 до 30 тисяч гривень. До обов'язків входять навантажувально-розвантажувальні роботи, переміщення продукції, складування товарів і дотримання правил безпеки. Компанія обіцяє навчання, гнучкі зміни, щотижневу оплату та безкоштовне розвезення містом.

Також робота для пенсіонерів в Чернігівській області представлена вакансією від мережі «Фора», яка шукає укладальника-пакувальника для роботи у м'ясному розподільчому цеху в Києві. Кандидатам із Ніжина пропонують зарплату понад 40 тисяч гривень, допомогу з житлом, офіційне оформлення та навчання перед початком роботи.

Фахівці також рекомендують пенсіонерам уважно ознайомлюватися з умовами працевлаштування, графіком і вимогами до претендентів перед поданням заявки. Нові вакансії з'являються регулярно, тому варто стежити за актуальними пропозиціями.

Джерело: work.ua

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