Доплати для пенсіонерів у Миколаївській області можуть оформити громадяни, які мають особливі заслуги перед Україною та відповідають вимогам законодавства, повідомляє Politeka.net.

Таку надбавку призначають окремо від основної пенсійної виплати.

Порядок нарахування визначає Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». Право на додаткові кошти мають Герої України, кавалери ордена Героїв Небесної Сотні, особи, відзначені чотирма й більше державними орденами після проголошення незалежності, а також громадяни, які отримали почесні звання «народний» або «заслужений».

Інформацію про це надає ПФУ.

Доплати для пенсіонерів у Миколаївській області доступні ветеранам війни, нагородженим за мужність, видатним спортсменам, космонавтам, членам льотно-випробувальних екіпажів, лауреатам державних премій, багатодітним матерям, які виховали щонайменше п'ятьох дітей, і борцям за незалежність України у ХХ столітті, реабілітованим відповідно до чинного законодавства.

Розмір надбавки становить від 23% до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Для борців за незалежність України передбачена окрема виплата, яка після індексації з 1 березня 2026 року становить 5 667,51 гривні.

Подати заяву можна особисто, поштовим відправленням або через електронні сервіси Пенсійного фонду. Якщо пакет документів повний, днем звернення вважається дата їх надходження. За відсутності окремих підтверджень заявнику надають час для усунення недоліків без втрати права на початкову дату подання.

Після підвищення прожиткового мінімуму суму надбавки перераховують автоматично. Законодавство також гарантує підтримку непрацездатним членам родини померлого одержувача: один утриманець може отримувати 70% належної суми, а двоє чи більше — 90%.

У Пенсійному фонді рекомендують уважно перевіряти документи перед поданням, щоб уникнути затримок під час призначення виплати.

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