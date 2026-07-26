Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області охоплює й родини з маленькими дітьми.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області залишається доступною завдяки роботі волонтерських і координаційних центрів, які забезпечують переселенців необхідними речами, соціальними послугами та консультаціями, пише Politeka.net.

Одним із головних пунктів підтримки для вихідців із Луганської області став координаційний центр, що працює в Одесі на базі «Луганського ХАБу». Там у будні дні можна отримати гуманітарні набори, а також дізнатися актуальну інформацію щодо інших програм через гарячу лінію.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області охоплює й родини з маленькими дітьми. Волонтерський центр «Гостинна хата» видає підгузки різних розмірів переселенцям, зареєстрованим у Приморському районі. Для оформлення необхідно надати паспорт, ідентифікаційний код, довідку внутрішньо переміщеної особи та свідоцтво про народження дитини.

Окрім матеріальної підтримки, учасники програм можуть безкоштовно скористатися онлайн-консультаціями психолога. Така послуга допомагає людям, які пережили вимушений переїзд, отримати професійну емоційну підтримку.

Також благодійники продовжують видавати дитячі коляски та ліжечка сім'ям із немовлятами віком до одного місяця. Скористатися цією можливістю можуть переселенці, які мають відповідні документи та чинну довідку, оформлену у 2022–2026 роках.

Представники організацій зазначають, що реалізація програм стала можливою завдяки співпраці з міжнародними партнерами. Це дозволяє регулярно поповнювати запаси необхідних речей і розширювати перелік доступних послуг.

Жителям радять заздалегідь уточнювати графік видачі та наявність необхідних наборів, адже умови отримання можуть змінюватися залежно від обсягів гуманітарних поставок.

Джерело: Щастинська райдержадмінстрація, Гостинна хата

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