Графік відключення води на тиждень 27 липня по 2 серпня в Чернігові допоможе жителям скоригувати свої плани.

Графік відключення води на тиждень 27 липня по 2 серпня в Чернігові поповнився аварійним обмеженням водопостачання, повідомляє Politeka.net.

КП «Чернігівводоканал» повідомило, що через пошкодження водопроводу частина мешканців тимчасово залишиться без послуги.

За даними підприємства, роботи розпочнуться о 22:00 28 липня. Без водопостачання залишаться будинки №47 та №49 на вулиці П'ятницькій.

Фахівці пояснили, що причиною стала аварія на трубопроводі діаметром 150 міліметрів. Комунальні служби вже готуються до проведення ремонту, щоб якомога швидше відновити нормальну роботу мережі.

Орієнтовно подачу води планують повернути до 20:00 29 липня. На період виконання робіт для жителів організують підвезення питної води.

Графік відключення води на тиждень 27 липня по 2 серпня в Чернігові наразі не передбачає інших масштабних обмежень, однак у комунальному підприємстві рекомендують стежити за офіційними повідомленнями, адже строки можуть коригуватися залежно від перебігу аварійно-відновлювальних робіт.

Мешканців закликають завчасно зробити запас води для побутових потреб, аби уникнути незручностей під час ремонту. За додатковою інформацією можна звернутися до аварійно-диспетчерської служби КП «Чернігівводоканал» за безкоштовним телефоном 0 800 50 50 51.

Також варто підготувати чисті ємності для зберігання води та за можливості скоротити її використання напередодні відключення. Особливу увагу рекомендують приділити потребам сімей із маленькими дітьми, літніх людей та осіб із хронічними захворюваннями.

Джерело: Чернігівводоканал

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