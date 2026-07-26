Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі можна знайти й через спеціалізовані онлайн-платформи.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі залишається доступним завдяки приватним ініціативам, які допомагають людям, змушеним залишити свої домівки через війну, повідомляє Politeka.net.

Цього разу власник будинку у Запорізькому районі запропонував окрему кімнату для жінки зі статусом внутрішньо переміщеної особи.

Помешкання розташоване у селі Вільнокур'янівське, приблизно за 30 кілометрів від обласного центру. Проживання надається без оплати, а термін перебування не обмежується.

За словами господаря, він готовий прийняти жінку віком від 27 до 45 років без шкідливих звичок. Від майбутньої мешканки очікують лише посильної допомоги у повсякденних домашніх справах.

Будинок має три кімнати, одна з яких є прохідною. Опалення здійснюється піччю, тому запас дров потрібно заготовляти самостійно. Санвузол розташований на подвір'ї, а їжу можна готувати на печі або газовому балоні.

Оселя обладнана інтернетом, генератором, холодильником, морозильною камерою та мікрохвильовою піччю. На території також утримуються домашні тварини. За потреби власник готовий допомогти продуктами першої необхідності та надати підтвердження факту проживання для оформлення документів.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі можна знайти й через спеціалізовані онлайн-платформи, де регулярно оновлюють актуальні оголошення. Такі сервіси дають змогу швидко зв'язатися з власниками та уточнити всі умови заселення.

Фахівці радять перед переїздом уважно перевіряти інформацію, уточнювати побутові умови, тривалість проживання й інші важливі деталі. Через високий попит окремі пропозиції швидко стають недоступними, тому із зверненням рекомендують не зволікати.

Джерело: Допомагай, Дія

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