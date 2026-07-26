Безкоштовне житло для ВПО у Миколаївській області можна знайти за різними адресами.

Безкоштовне житло для ВПО у Миколаївській області залишається доступним завдяки приватним пропозиціям, які поєднують тимчасове проживання з можливістю роботи або допомоги господарям, повідомляє Politeka.net.

Один із варіантів розташований у селі Новопетрівське Новоодеського району. Для заселення пропонують будинок після ремонту, де можуть проживати родина, подружжя або чоловік. Власник шукає людей, які доглядатимуть за оселею та територією. За виконання робіт із благоустрою передбачена щомісячна оплата. Крім цього, майбутнім мешканцям пропонують долучитися до створення виноградника, мінівиноробні та глемпінг-комплексу.

Ще одна пропозиція доступна у Миколаєві. Господарі готові надати місце жінці, яка зможе наглядати за літньою жінкою з інвалідністю І групи. Проживання та комунальні послуги оплачувати не потрібно. Квартира перебуває у хорошому стані, а в користування майбутньої мешканки надають кімнату та лоджію.

Також безкоштовне житло для ВПО у Миколаївській області можна знайти ще за однією адресою в обласному центрі. Там пропонують однокімнатну квартиру для жінки або матері з дитиною. У помешканні є меблі, кухня, душова кабіна, бойлер, газове опалення, інтернет і необхідна побутова техніка. Власник зазначає, що основні витрати бере на себе, а деталі проживання готовий обговорити особисто.

Перед переїздом переселенцям рекомендують уважно уточнювати всі умови, тривалість перебування та можливі додаткові домовленості. Через регулярне оновлення оголошень окремі варіанти можуть швидко стати недоступними.

Джерело: Допомагай

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