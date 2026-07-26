Доплати для пенсіонерів в Одеській області залежать від прожиткового мінімуму.

Доплати для пенсіонерів в Одеській області можуть отримувати окремі категорії громадян, якщо відповідають вимогам чинного законодавства, повідомляє Politeka.net.

Однією з таких виплат є надбавка за особливі заслуги перед Україною.

Право на неї, зокрема, мають багатодітні матері, які виховали щонайменше п'ятьох дітей до шестирічного віку. У Пенсійному фонді пояснили, що кошти можуть призначати до пенсії за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника або за вислугу років.

Доплати для пенсіонерів в Одеській області залежать від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році він становить 2 595 гривень, а розмір надбавки визначають у відсотках від цієї суми.

За виховання п'ятьох дітей передбачено 908 гривень. Матері шістьох отримують 934 гривні, сімох — 960, вісьмох — 986, дев'ятьох — 1 012, а десятьох і більше — 1 038 гривень.

Після смерті одержувача частину надбавки можуть врахувати під час призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Якщо право має один непрацездатний член родини, йому виплачуватимуть 70% від попереднього розміру. Якщо таких осіб двоє або більше, сума становитиме 90%.

Окрім цього, для людей похилого віку діють вікові надбавки. Після досягнення 70 років автоматично нараховують 300 гривень, після 75 років — 456, а після 80 років — 570 гривень.

У Пенсійному фонді наголошують, що звертатися із заявою для оформлення вікової доплати не потрібно. Якщо день народження припадає не на початок місяця, першу виплату розраховують пропорційно кількості днів після набуття права.

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