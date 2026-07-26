Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одеській області надають лише після попередньої реєстрації та підтвердження права на отримання допомоги.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одеській області продовжують видавати в межах гуманітарних програм, які реалізують благодійні фонди, продовольчі банки та місцеві соціальні ініціативи, повідомляє Politeka.net.

Підтримка призначена для найбільш уразливих категорій населення. Скористатися нею можуть внутрішньо переміщені особи, люди поважного віку, громадяни з інвалідністю, багатодітні родини та інші заявники, які відповідають встановленим критеріям.

Залежно від умов конкретної програми учасникам передають продуктові набори або організовують гаряче харчування. В окремих громадах вага одного комплекту сягає 30 кілограмів, що дозволяє частково забезпечити родини товарами першої необхідності.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одеській області надають лише після попередньої реєстрації та підтвердження права на отримання допомоги. Представники соціальної сфери зазначають, що частина жителів досі не користується такою можливістю через недостатню поінформованість.

Наповнення пакунків залежить від наявних гуманітарних поставок. Найчастіше до них входять крупи, макаронні вироби, борошно, соняшникова олія, цукор, сіль, консерви та окремі засоби особистої гігієни.

Запаси формують за підтримки виробників, торговельних мереж і благодійників. Перед розподілом кожну партію ретельно перевіряють, щоб вона відповідала вимогам безпечності та належної якості.

Організатори підкреслюють, що харчові товари із простроченим терміном придатності до отримувачів не потрапляють. Контроль проводять на всіх етапах підготовки гуманітарних вантажів.

Координацію роботи забезпечують благодійні організації разом із громадами та соціальними службами. Актуальні графіки видачі, перелік документів і можливі зміни радять відстежувати через офіційні інформаційні ресурси організаторів.

Джерело: 24 канал

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