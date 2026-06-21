Фахівці ДТЕК попередили про нові місцеві графіки відключення світла в Одеській області на період із 22 по 24 червня 2026 року.

У звʼязку з плановими профілактичними роботами в електромережах із 22 по 24 червня 2026 року в Одеській області діятимуть локальні графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема, за даними ДТЕК, графіки відключення світла в Одеській області торкнуться Куяльницької сільської територіальної громади. Знеструмлення там триватимуть орієнтовно з 8:00 до 19:00 у таких населених пунктах:

22 червня – Оброчне, Велика Кіндратівка, частково Качурівка (вул. Центральна, Зелена, Новоселів);

23.06 – Гонората (будинки по вулиці Центральна).

Також у понеділок, 22 числа, обмеження електропостачання трішки зачеплять Південнівську міську територіальну громаду. Як повідомляють на офіційному сайті ТГ, з 8:30 до 20:00 без електроенергії залишаться мешканці м. Південне за адресою вул. Берегова, 11.

У середу, 24 червня 2026 року, графіки відключення світла зокрема застосовуватимуть у межах Сергіївської територіальної громади в Одеській області. Із 8:00 до 17:00 відбудуться знеструмлення в населених пунктах Попаздра (вулиці Верхня, Нижня, Середня, Шкільна) та Приморське (Верхня, 24Б), повідомляє Politeka.

Крім того, обмеження електропостачання у середу також діятимуть у межах Новоборисівської сільської ТГ – у селах Поплавка та Тятри – з 8:00 до 19:00.

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