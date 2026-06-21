Специалисты ДТЭК предупредили о новых местных графиках отключения света в Одесской области на период с 22 по 24 июня 2026 года.

В связи с плановыми профилактическими работами в электросетях с 22 по 24 июня 2026 года в Одесской области будут действовать локальные графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, по данным ДТЭК, графики отключения света в Одесской области коснутся Куяльницкого сельского территориального общества. Обесточение там будет продолжаться ориентировочно с 8:00 до 19:00 в следующих населенных пунктах:

22 июня – Оброчное, Великая Кондратовка, частично Качуровка (ул. Центральная, Зеленая, Новоселов);

23.06 – Гонората (дома по улице Центральная).

Также в понедельник, 22 числа, ограничение электроснабжения немножко заденет Южновское городское территориальное общество. Как сообщают на официальном сайте ТО, с 8:30 до 20:00 без электроэнергии останутся жители г. Южное по адресу ул. Береговая, 11.

В среду, 24 июня 2026 года, графики отключения света, в частности, будут применяться в пределах Сергеевской территориальной общины в Одесской области. С 8:00 до 17:00 состоятся обесточивания в населенных пунктах Попаздра (улицы Верхняя, Нижняя, Средняя, ​​Школьная) и Приморское (Верхняя, 24Б), сообщает Politeka.

Кроме того, ограничения электроснабжения в среду будут действовать в пределах Новоборысовской сельской ТО – в селах Поплавка и Тятры – с 8:00 до 19:00.

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