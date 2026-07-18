Подорожчання проїзду в Хмельницькому не зробить транспорт у місті найдорожчим серед обласних центрів України.

Подорожчання проїзду в Хмельницькому набуде чинності вже з 20 липня, повідомляє Politeka.net.

Із цієї дати мешканці міста сплачуватимуть більше за користування громадським транспортом.

Відповідно до рішення міської влади, вартість однієї поїздки в автобусах і маршрутних таксі становитиме 20 гривень. Проїзд у тролейбусах коштуватиме 14 гривень.

У міській раді пояснили, що перегляд тарифів пов'язаний зі зростанням витрат перевізників. За словами заступника міського голови Миколи Ваврищука, останнім часом суттєво подорожчали пальне, електроенергія, запасні частини, ремонт техніки та її обслуговування, що вплинуло на собівартість пасажирських перевезень.

Посадовець зазначив, що мерія тривалий час не поспішала із переглядом розцінок, очікуючи стабілізації цін на паливо. Однак економічна ситуація не змінилася, тому рішення про коригування тарифів довелося ухвалити.

Водночас подорожчання проїзду в Хмельницькому не зробить транспорт у місті найдорожчим серед обласних центрів України. У низці інших міст пасажири вже сплачують за автобусні перевезення від 22 до 25 гривень, а користування електротранспортом подекуди обходиться ще дорожче.

Нові тарифи поширюватимуться на всі маршрути громадського транспорту. У міській адміністрації наголошують, що додаткові надходження дозволять підтримувати регулярність рейсів, своєчасно ремонтувати рухомий склад і забезпечувати безпечні перевезення.

Пасажирам рекомендують врахувати зміни під час планування щоденних витрат, адже оновлені розцінки почнуть діяти одночасно на всій транспортній мережі.

У міській раді також зазначають, що надалі вартість перевезень залежатиме від економічної ситуації, цін на енергоносії та витрат підприємств, які обслуговують маршрути.

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