Подорожание проезда в Хмельницком не сделает транспорт в городе дорогим среди областных центров Украины.

Подорожание проезда в Хмельницком вступит в силу уже с 20 июля, сообщает Politeka.net.

С этой даты жители города будут платить больше, чем пользование общественным транспортом.

Согласно решению городских властей, стоимость одной поездки в автобусах и маршрутных такси будет составлять 20 гривен. Проезд в троллейбусах обойдется в 14 гривен.

В городском совете объяснили, что пересмотр тарифов связан с ростом расходов перевозчиков. По словам заместителя городского головы Николая Ваврищука, в последнее время существенно подорожали горючее, электроэнергия, запасные части, ремонт техники и ее обслуживание, что повлияло на себестоимость пассажирских перевозок.

Чиновник отметил, что мэрия долго не спешила с пересмотром расценок, ожидая стабилизации цен на топливо. Однако экономическая ситуация не изменилась, поэтому решение о корректировке тарифов пришлось принять.

В то же время, подорожание проезда в Хмельницком не сделает транспорт в городе самым дорогим среди областных центров Украины. В ряде других городов пассажиры уже платят за автобусные перевозки от 22 до 25 гривен, а пользование электротранспортом иногда обходится еще дороже.

Новые тарифы будут распространяться на все маршруты общественного транспорта. В городской администрации подчеркивают, что дополнительные поступления позволят поддерживать регулярность рейсов, своевременно ремонтировать подвижной состав и обеспечивать безопасные перевозки.

Пассажирам рекомендуют учесть изменения при планировании ежедневных расходов, ведь обновленные расценки начнут действовать одновременно по всей транспортной сети.

В городском совете также отмечают, что в дальнейшем стоимость перевозок будет зависеть от экономической ситуации, цен на энергоносители и расходов предприятий, обслуживающих маршруты.

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