З'явилися нові графіки відключення світла, що триватимуть у Запоріжжі на тиждень з 10 по 16 серпня.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень з 10 по 16 серпня будуть тривати через планові роботи, пише видання Politeka.net.

У Запоріжжі з 10 по 16 серпня енергетики проводитимуть планові ремонтні та профілактичні роботи на електромережах. Для безпечного виконання робіт у різних районах міста тимчасово запровадять графіки відключення світла. Такі заходи необхідні для модернізації обладнання, заміни зношених елементів мережі та забезпечення надійного електропостачання споживачів.

10.08.2026 року, з 09:00 до 17:00 у зв'язку з ремонтом електрообладнання без світла тимчасово залишаться окремі будинки на вулицях:

Марії Примаченко (пр. Маяковського): 20, 20А, 22, 24

Володарська (Володарського): 65, 67, 69

Євгена Адамцевича (Тимірязєва): 24, 26-40, 42, 33-63

Євпаторійська: 5А

Єднання: 57, 59, 60, 62

Зачиняєва: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Ігора Сікорського: 46, 46а

Історична: 22

Олени Пчілки (Крилова): 25, 27, 28-56

Павлокічкаська: 25, 27

Сталеварів: 27, 29, 31А

пр. Соборний: 70

12.08.2026 року, з 10:00 до 17:00 планові роботи продовжаться. Тимчасові відключення електропостачання торкнуться окремих споживачів на вулицях:

Донецька: 18, 30, 32, 34

Зелена: 10, 11, 13, 13а, 15, 34–34/1, 37–41, 41в, 41г, 40, 35, 4, 48, 50, 52, 61, 65, 69

Казкова: 22, 44, 6, 12, 14, 7

Краєвидна (Ленська): 29, 30, 43/1-5

Правобережна (40 років Жовтня): 1–10, 11/1, 11/2, 11а, 11б, 13, 7а

13.08.2026 року, з 10:00 до 17:00 ремонтні бригади виконуватимуть технічне обслуговування електромереж. У цей час електроенергія буде відсутня в окремих будинках на вулицях:

Байди (Чапаєва): 34а

Бориспільска (Братська): 55, 80

Бориспільська: 57в

Буковинська (Дегтярьова): 27–35, 58–66, 70–86, 88

Гетьмана Скоропадського (Доватора): 1–65

Житня (Стасова): 1а, 5г, 1–79, 81–101

Зачиняєва: 10, 15, 2, 21, 22Б, 29

Інженера Веденеєва (Подвойського): 1–3, 9–13, 17–19, 2–18, 22

Оберегова (Громової): 1–61, 2–54, 1а, 63–99, 56–78, 82-88

Ольги Джигурди (Бурденка): 1–13, 12а, б–16, 19, 21, 25, 27, 31, 33, 6а

Ольги Кобилянської (Ногіна): 50, 50а

Рильського: 1–29, 2–26

Славутича: 1–51, 2–52, 53, 55–81, 85–97, 54–56, 60–94, 8а, 88, 91, 93

Талаліхіна: 28, 29–79, 24–68, 61а, 63, 78, 81–93, 70–84

Тичини: 1, 5–21, 25–71, 4, 6, 8, 12–20, 24, 40–42, 34, 36

пров. Арабатський: 1–9, 6, 8, 12

пров. Батуринська (Жигулівський): 1–9, 2–10, 11–13, 12–18, 15, 17, 9А

пров. Джерельний: 6, 17

пров. Понтонний: 2–8, 7–9

14.08.2026 року, з 09:00 до 15:00 роботи триватимуть і охоплять додаткові райони міста. Тимчасові відключення заплановані ще на низці вулиць:

Арочна: 23, 25, 25б, 27-37, 39, 41, 43

Вербова: 17б, 19-37, 39, 18, 20-38

Шевченка: 43-55, 54-64.

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